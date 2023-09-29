Роман Худяков уверен, что ссора Литвиновой с ее подругой произошла по политическим мотивам

Напомним, что Рената Литвинова покинула Россию после начала СВО. Как известно, она переехала в одну из квартир в Париже. К слову, там же поселилась ее верная подруга Земфира*. Об этом пишет издание «Утро.ру» .

Исполнительница активно критикует российские власти и специальную военную операцию. Именно поэтому мысли Литвиновой о возвращении Земфира* восприняла в штыки. Даже несмотря на то, что ее подруге предложили довольно неплохой контракт. К тому же, мама актрисы до сих пор живет в Москве. А это тоже вынуждает вернуться обратно.

Российский политик Роман Худяков отметил, что ссора между Ренатой Литвиновой и Земфирой* Рамазановой произошла именно из-за разных политических позиций. Исполнительница даже съехала из квартиры своей подруги, которая задумалась о возвращении.

*Признана иностранным агентом в РФ