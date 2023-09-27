Роман Худяков заподозрил неладное с психическим состоянием известного актера
Фото: [©Екатерина Чеснокова/РИА Новости]
Многие звезды после начала СВО отвернулись от россиян и сбежали из страны. Одним из них стал и Артур Смольянинов*, популярный актер театра и кино. Как пишет издание «Утро.ру», по степени русофобии он даже сумел превзойти некоторых своих коллег.
Напомним, что Смольянинов* сбежал в Европу. Оттуда он делает резкие заявление в адрес россиян и поддерживает действия ВСУ. Из-за этого от актера отвернулись многие поклонники, а ему, в свою очередь, совершенно все равно, что произойдет с Россией. Тем более, ей придется хорошенько постараться для того, чтобы он вернулся обратно, как отметил сам артист.
Эти слова прокомментировал Роман Худяков. Смольянинов* «малость подвинулся рассудком», с иронией заметил общественный деятель.
*признан иностранным агентом в РФ