Роман Худяков заподозрил неладное с психическим состоянием известного актера

Многие звезды после начала СВО отвернулись от россиян и сбежали из страны. Одним из них стал и Артур Смольянинов*, популярный актер театра и кино. Как пишет издание «Утро.ру» , по степени русофобии он даже сумел превзойти некоторых своих коллег.

Напомним, что Смольянинов* сбежал в Европу. Оттуда он делает резкие заявление в адрес россиян и поддерживает действия ВСУ. Из-за этого от актера отвернулись многие поклонники, а ему, в свою очередь, совершенно все равно, что произойдет с Россией. Тем более, ей придется хорошенько постараться для того, чтобы он вернулся обратно, как отметил сам артист.

Эти слова прокомментировал Роман Худяков. Смольянинов* «малость подвинулся рассудком», с иронией заметил общественный деятель.

*признан иностранным агентом в РФ