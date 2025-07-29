Роман Пичугин оценил ход строительства современной электростанции в Кашире

На Каширской ГРЭС успешно завершен ключевой этап модернизации — установка газовой турбины ГТЭ-170.1 для первого энергоблока перспективной парогазовой установки (ПГУ-900). Временно исполняющий полномочия главы городского округа Кашира Роман Пичугин посетил строительную площадку, чтобы ознакомиться с ходом работ.

Транспортировка турбины, масса которой достигает 200 тонн, потребовала тщательной подготовки и организации. Для обеспечения безопасной доставки была проложена временная подъездная дорога и привлечена специализированная техника, в том числе мощные автокраны. Оборудование с максимальной осторожностью переместили в основное здание с помощью портальных и мостовых кранов. В ближайшее время аналогичным образом будет произведен монтаж генератора, после чего начнется следующий этап сборки.

ГТЭ-170.1 — первая в Российской Федерации газовая турбина, получившая статус инновационного энергетического оборудования. Она успешно прошла все необходимые заводские испытания, а подтверждение ее рабочих параметров ожидается после завершения пусконаладочных работ.

«Важная особенность этого проекта заключается в том, что все ключевые компоненты — трансформаторы, генераторы и турбины — произведены на территории России. Это полностью отечественная разработка. Ну а первый ток мы планируем направить в электросеть 1 января 2028 года,» — сообщил директор Каширской ГРЭС Дмитрий Викторович Ворожеев.

На территории ГРЭС подготовлены основания для основного оборудования, возведен каркас главного корпуса, продолжается монтаж котлов-утилизаторов и насосных систем. Одновременно ведутся строительные работы по возведению вспомогательных объектов: трансформаторных подстанций, насосных станций, административных зданий и инженерных коммуникаций.