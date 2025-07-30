Роман Пичугин ознакомился с передовым роботизированным производством колбасных изделий в Кашире

В центре внимания визита оказался роботизированный комплекс, специализирующийся на выпуске сырокопченых колбасных изделий.

В ходе мероприятия, Роман Пичугин поздравил коллектив предприятия и вручил заслуженные награды – Почетные грамоты и Благодарственные письма. Среди отмеченных специалистов – Владимир Суровяткин, инженер по планированию и снабжению запасными частями. Этот сотрудник, проработавший на заводе с момента его открытия, был удостоен награды за многолетний преданный труд и профессионализм.

Завод, открывшийся в мае 2018 года, стал результатом инвестиций объемом приблизительно 7 миллиардов рублей. Ежедневно предприятие выпускает до 100 тонн высококачественной продукции. Директор завода, Сергей Кузнецов, провел для Романа Пичугина экскурсию по цехам, продемонстрировав передовое оборудование и высокий уровень автоматизации производственных процессов. Он подчеркнул, что от момента поступления сырья до отгрузки готовой продукции, все этапы выполняются с использованием роботизированных систем под контролем опытных специалистов. Ассортимент продукции постоянно корректируется, ориентируясь на предпочтения потребителей; в текущем году уже представлено четыре новых вида колбасных изделий в нарезке, что свидетельствует о продолжении данной тенденции.

В завершение встречи Роман Пичугин и Сергей Кузнецов обсудили перспективы дальнейшего взаимодействия. Помимо значительного вклада в местный бюджет посредством уплаты налогов, АО «Черкизово-Кашира» активно реализует социальные проекты, включая поддержку детского футбола – компания неоднократно оказывала финансовую помощь юным спортсменам для участия в областных соревнованиях.