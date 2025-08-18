Роман с двумя заключенными и контрабанда телефонов: шокирующие подробности отношений за решеткой

В Великобритании возбуждено уголовное дело против 27-летней сотрудницы тюрьмы. Женщину обвиняют в интимных связях с заключенными, сообщает Daily Mail.

Шарлотта Уинстенли предстала перед магистратским судом в южно-йоркширском городе Донкастер. Ей инкриминируют злоупотребление служебным положением и контрабанду. Из материалов дела следует, что надзирательница вступила в интимные отношения с несколькими лицами, отбывающими наказание. Для одного из них она тайно пронесла мобильный телефон. Другому заключенному, 29-летнему Джабари Блейру, осужденному на 12 лет лишения свободы, она передала карты памяти.

Противоправные действия Уинстенли совершала в период с августа по ноябрь 2022 года. Еще одним нарушением стало то, что в 2023 году она сделала фотографию внутри другого исправительного учреждения, что категорически запрещено внутренними правилами.

Ранее сообщалось о том, что 35-летняя надзирательница из штата Пенсильвания, работавшая в тюрьме SCI Forest в городе Мариенвилл, завела романы с тремя заключенными и обокрала их.