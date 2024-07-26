Роман Шамнэ рассказал о текущих ремонтах в трех Наро-Фоминских школах

Новый учебный год не за горами, а это значит, что вопрос об обеспечении классов и ребят всем необходимым сейчас является как никогда актуальным.

На него и обратил внимание Глава Наро-Фоминского городского округа в рамках проведенного профчаса. По словам Романа Шамнэ, каждая школа будет оснащена всеми материалами, необходимыми для более эффективного учебного процесса.

Точно так же важно создать комфортную и безопасную среду для каждого ребенка. Речь идет о самих образовательных учреждениях, а именно — об их состоянии. Без внимания не остались ремонты в некоторых школах, в том числе и в тех, где все еще ведутся активные работы.

Но доступность литературы и оснащенные классы — это не единственное, в чем нуждается каждый ребенок с тягой к знаниям. Ведь получить их помогут только квалифицированные специалисты, которых приглашают на работу в школу.

Роман Шамнэ также добавил, что каждый ученик должен чувствовать себя защищенным. Именно поэтому ответственные лица получили поручения от Главы Наро-Фоминского городского округа для выполнения всех поставленных задач.