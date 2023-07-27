Романтические отношения жителей РФ оказывают влияние на их самооценку
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Согласно результатам опроса, почти у половины жителей нашей страны наличие партнера повышает их самооценку. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на онлайн-сервис по управлению здоровьем Budu.
Отмечается, что 25% имеющих партнера чувствуют себя счастливыми.
Добавляется, что также около 20% женщин испытывают тревогу, касающуюся правильности выбора.
Уточняется, что свыше 20% женщин и мужчин считают, что вторые половинки помогают им справляться с негативом.
Подчеркивается, что таже примерно пятая часть людей грустят без отношений.