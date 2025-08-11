Романы с заключенными и хищение данных: раскрыты детали громкого дела надзирательницы из США

35-летняя надзирательница из штата Пенсильвания, работавшая в тюрьме SCI Forest в городе Мариенвилл, завела романы с тремя заключенными и обокрала их. Об этом сообщает CBS News.

Обвинение утверждает, что в период с 2020 по 2023 год женщина неоднократно занималась сексом с тремя арестантами. Кроме того, выяснилось, что охранница похитила персональные данные своих возлюбленных и передала сообщнику, который использовал их в мошеннических целях.

6 августа Миллер обвинили в сексуальном насилии, совершении преступлений при помощи компьютера, сговоре с целью хищения личных данных, сговоре с целью кражи и других преступлениях. Она находится под стражей. Ей назначен залог в $100 тысяч долларов (7,9 млн рублей).

Ранее сообщалось о том, что в США сотрудница тюрьмы убила мужа ради заключенного и оказалась за решеткой.