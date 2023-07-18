Роналду остался не доволен качеством европейского футбола

Как сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» , опираясь на заявление футбольного игрока, Криштиану Роналду не планирует возвращаться в европейские чемпионаты. Сейчас он является португальским нападающим, представляющим саудовский «Аль-Наср».

Стало известно, что Роналду выразил недовольство из-за падения качества европейского футбола. Об этом он написал в своих социальных сетях. Роналду также отметил, что ему 38 лет, и он считает, что европейский футбол значительно уступает в качестве любому другому.

Вместе с этим футболист высоко оценил команды Английской премьер-лиги, где он ранее выступал за «Манчестер Юнайтед». В настоящее время он играет за саудовскую команду «Аль-Наср». Напомним, что Криштиану Роналду был включен в Книгу рекордов Гиннесса как самый высокооплачиваемый футболист 2023 года. Ему удалось заработать 136 миллионов долларов за последний год.