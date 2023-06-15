Росатом договорился о постройке ветропарков в Республике Союз Мьянма

Начальный этап включает в себя проведение ветроизмерений и подготовку соответствующей документации для реализации проекта, о чем сообщает издание «Утро.ру»

Касающиеся данного решения соглашения подписали на XXVI Петербургском международном экономическом форуме в четверг 15 июня. По словам Григория Назарова, генерального директора АО «НоваВинд», подписание документов позволит шагнуть далеко вперед в сфере электрофикации в Республике Союз Мьянма.

Благодаря этому она будет обеспечена чистым источником энергии и промышленным кластером, который включает в себя новые рабочие места. Как отметил сам Министр Республики в данной сфере, совместная работа с Россией очень важна для Мьянмы, если дело касается энергетической области.