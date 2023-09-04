«Росатом» предложил создать второй проект для еще одной АЭС в Турции

«Росатом» предложил сделать второй проект для еще одной АЭС в Турции. Подробности рассказало РИА Новости .

Организация предложила разработать проект из четырех энергоблоков для АЭС «Синоп». Как заявил гендиректор корпорации Алексей Лихачев, планируется, что проект будет похож на тот, который «Росатом» создал для АЭС «Аккую». Он предположил, что второй проект станет «родным братом» уже созданного.

Также Лихачев коснулся финансового потенциала проекта. По ожиданиям, уже во второй половине 2020-х годов «Росатом» будет иметь хорошую выручку с продажи электричества в Турции. Используя турецкие инвестиции, можно будет говорить о втором проекте, если решение о его создании все же примут.