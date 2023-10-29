Росавиация: аэродром Махачкалы освобожден от толп проникших туда людей

В ходе работы спецназу удалось оттеснить митингующих с летного поля и из самого аэропорта Махачкалы. Об этом проинформировали в Росавиации.

Напомним, в воскресенье, 29 октября, в махачкалинский аэропорт проникла толпа мужчин после извещения о том, что туда прибывает авиарейс из Израиля. Митингующие заблокировали терминал. На место были вызваны подразделения спецназа.

«Аэродром Махачкалы освободили от несанкционированно проникших туда людей», - сообщила Росавиация в своем аккаунте в соцсетях.

Также в ведомстве добавили ,что воздушная гавань закрыта на прием любых рейсов до, предварительно, 02:59 6 ноября.