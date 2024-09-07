Росавиация: черные ящики разбившегося на Камчатке Ми-8 доставят в Москву

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов обсудил с руководителем Росавиации Дмитрием Ядровым процесс текущего изучения специалистами ведомства черных ящиков потерпевшего 31 августа крушения вертолета Ми-8, в ходе которого погибли люди, передает телеканал РЕН.

Как отметил глава Росавиации Я. Д. Ядров, обнаруженные черные ящики вертолета находятся в довольно неплохом состоянии и скоро будут доставлены в Москву для изучения и снятия информации о последнем полете.

«Черные ящики уже найдены и сегодня будут доставлены в Москву. Они находятся в удовлетворительном состоянии… Думаю, что в кратчайшие сроки будут оглашены предварительные причины авиакатастрофы», — заявил Ядровой.

Глава Росавиации добавил, что расследованием причин крушения Ми-8 компании «Витязь-аэро» с 19 туристами будут заниматься две комиссии — одна из которых объединила в своем составе специалистов Ространснадзора и Росавиации, а вторая — со специалистами Межгосударственного авиационного комитета (МАК).

Летевший с вулкана Вачкажец в поселок Николаевка Ми-8 компании «Витязь-аэро» с 19 туристами на борту и экипажем в составе трех человек пропал с экранов радаров 31 августа. Позднее он был обнаружен в горно-лесном массиве потерпевшим катастрофу. Были обнаружены тела всех 22 погибших.

Ранее было опубликовано предполагаемое последнее видео с борта разбившегося вертолета Ми-8 на Камчатке.