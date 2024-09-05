Появилось последнее видео с борта разбившегося Ми-8
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Опубликовано предполагаемое последнее видео с борта разбившегося вертолета Ми-8 на Камчатке. Туристы планировали путешествовать по живописным местам, сообщили Baza.
«На вертолете можем себе позволить везти три велосипеда», — говорится в видео.
Вертолет исчез с экранов радаров 31 августа, а на следующий день спасатели обнаружили его обломки.
Все 22 человека на борту, включая пассажиров и экипаж, погибли.
Среди туристов находились финансовый директор РФС Арсений Замятин с женой Полиной и основатель сервиса поиска нянь для питомцев Dogsy Михаил Репников.
Возможные причины катастрофы включают нарушение пилотирования и техническую неисправность.
Ранее сообщалось, что обнаружены тела всех жертв крушения вертолета на Камчатке.