Появилось последнее видео с борта разбившегося Ми-8

Опубликовано предполагаемое последнее видео с борта разбившегося вертолета Ми-8 на Камчатке. Туристы планировали путешествовать по живописным местам, сообщили Baza.

«На вертолете можем себе позволить везти три велосипеда», — говорится в видео.

Вертолет исчез с экранов радаров 31 августа, а на следующий день спасатели обнаружили его обломки.

Все 22 человека на борту, включая пассажиров и экипаж, погибли.

Среди туристов находились финансовый директор РФС Арсений Замятин с женой Полиной и основатель сервиса поиска нянь для питомцев Dogsy Михаил Репников.

Возможные причины катастрофы включают нарушение пилотирования и техническую неисправность.

Ранее сообщалось, что обнаружены тела всех жертв крушения вертолета на Камчатке.