Росавиация: над югом России откроют новый воздушный маршрут

На юге России в ближайшее время откроют новый воздушный маршрут. Об этом рассказало ТАСС .

С 12 июня в небе над южной частью страны появится дополнительный авиамаршрут. Планируется, что его смогут использовать гражданские пассажирские самолеты. Запуск нового воздушного «коридора» позволит увеличить пропускную способность неба над Россией.

Кроме того, как отметили в Росавиации, используя новый воздушный путь, самолеты авиакомпаний смогут увеличить количество рейсов, не входящих в воздушное пространство Казахстана. При этом перелеты по новому маршруту, в зависимости от конечной точки пути, могут стать быстрее на 35 минут.