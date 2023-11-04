Росавиация назвала причины посадки борта «Уральских авиалиний» на пшеничное поле под Новосибирском

Сразу несколько ошибочных решений членов экипажа самолета «Уральских авиалиний», который вылетел из Сочи в Омск 12 сентября, но был экстренно посажен на пшеничное поле, выявила специально созданная комиссия Росавиация, занимавшаяся разбором инцидента.

В частности, как передает Baza, в распоряжении которой оказалось заключение экспертов Росавиации, причиной вынужденной посадки самолета стала нехватка топлива для того, чтобы дотянуть на ближайшего аэродрома.

«Причиной вынужденной посадки самолета стала нехватка топлива для благополучного завершения полета до запасного аэродрома вследствие сочетания следующих факторов: ошибка экипажа в определении фактического положения шасси и створок после отказа „зеленой“ гидросистемы. Принятие необоснованного решения на выполнение полета до запасного аэродрома Новосибирска, вызванное ошибкой в расчетах потребного количества топлива и неучетом выпущенного положения шасси», — приводит Baza заключение Росавиации.

Причиной же падения давления в зеленой гидросистеме самолета стал естественный износ гибкого шланга приводного цилиндра, а также правой створки ниши основной шасси.

Напомним, борт «Уральских авиалиний», летевший из Сочи в Омск 12 сентября, не смог дотянуть до запасного аэродрома и был экстренно посажен экипажем на пшеничном поле под Новосибирском. В результате произошедшего никто из пассажиров не пострадал. Сразу после инцидента экипаж воздушного судна был отстранен от управления на время расследования.