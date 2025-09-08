Росавиация назвала вынужденную посадку легкомоторного самолета в Лыткарине аварией

Росавиация объявила о вынужденной посадке легкомоторного самолета, произошедшей в Подмосковье в понедельник, как об аварии, сообщает пресс-служба ведомства.

7 сентября Западное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета России сообщило о аварийной посадке легкомоторного самолета в поле рядом с городом Лыткарино в Московской области. По предварительной версии, причиной стало отказ двигателя. На борту находились два пилота, все живы, но самолет получил серьезные повреждения.

«Сегодня в Подмосковье при выполнении вынужденной посадки серьезные повреждения получил частный легкомоторный самолет Tecnam P2002 Sierra RG (регистрационный номер RA-1304G)...», — говорится в сообщении.

Эксперты агентства определили инцидент как аварию. Расследование причин этого происшествия будет вестись Межгосударственным авиационным комитетом (МАК) совместно с Центральным МТУ Росавиации.

Ведомство подчеркивает, что основная задача расследования — выявить причины аварии и разработать меры для их исключения в будущем.