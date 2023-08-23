Росавиация подтвердила, на борту разбившегося под Тверью самолета был Пригожин

Глава «Группы Вагнера» и одноименной ЧВК Евгений Пригожин находился на борту частного самолета в момент крушения в Тверской области, сообщила Росавиация.

В ведомстве добавили, что полет был санкционирован и осуществлялся на основании выданного в установленном разрешения Росавиации на использование воздушного пространства РФ.

Ранее стало известно, что частный самолет Embraer Legacy потерпел крушение в Тверской области. Предположительно, на его борту мог находиться куратор ЧВК «Вагнер Евгений Пригожин.