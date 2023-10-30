Росавиация призвала соблюдать права пассажиров после беспорядков в Махачкале

Руководителям авиакомпаний необходимо должным образом соблюдать права пассажиров. На это в связи с временным закрытием махачкалинского аэропорта до 6 ноября, указали в Росавиации.

Ведомство также потребовало для вылетающих из Махачкалы или прилетающих в город пассажиров усилить работу колл-центров.

«В связи с временным закрытием аэропорта Махачкала на прием воздушных судов обратили внимание руководителей авиакомпаний на необходимость информирования пассажиров об изменении расписания рейсов в столицу Дагестана», - говорится в сообщении ведомства, его цитирует РИА Новости.

Напомним, в воскресенье, 29 октября, в махачкалинский аэропорт проникла толпа мужчин после извещения о том, что туда прибывает авиарейс из Израиля. Митингующие заблокировали терминал. На место были вызваны подразделения спецназа.

В результате захвата махачкалинского аэропорта пострадали уже не менее 10 человек, сообщил Минздрав Дагестана. По данным ведомства, среди них шесть представителей силовых структур, а также четыре гражданских.