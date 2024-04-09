Росавиация рекомендовала аэропортам приоритетно обслуживать участников СВО

Росавиация направила рекомендацию отечественным авиакомпаниям и операторам аэропортов отдавать приоритет при обслуживании пассажирам, являющимся участниками СВО на территории Украины. Об этом сообщило информационное агентство РБК со ссылкой на телеграмму Росавиации, чья подлинность была подтверждена 2 источниками журналистов в авиакомпаниях.

Сообщается, что письмо было подписано главой Росавиации Дмитрием Ядровым. В сообщении была рекомендация о предусмотрении приоритета для участников СВО в ходе регистрации и досмотра, выяснили журналисты.

Более того, в ней также содержится просьба исключить случаи некорректного общения с военными. Ядров в сообщении попросил сотрудников грамотно информировать ветеранов по вопросам и оказывать им всяческое содействие.

Росавиация также советовала компаниям принимать «неотложные решения» для помощи в переоформлении авиабилетов при опоздании военных на вылет, при наличии у них уважительных причин. При регистрации ветеранов с ограниченными возможностями, было рекомендовано размещать их на самые комфортабельные места, в соответствии с требованиями безопасности перелетов, сообщили журналисты.