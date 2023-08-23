Росавиация выяснила, кому принадлежит разбившийся в Тверской области самолет

Росавиация выяснила, кому принадлежит самолет, разбившийся в Тверской области. Об этом ведомство сообщает в своем канале .

Специально созданная комиссия Росавиации приступила к расследованию происшествия в Бологовском районе. На данный момент выяснилось, что самолет принадлежал ООО «МНТ-Аэро», занимающемуся бизнес-перевозками. Борт компании совершал рейс из Москвы в Питер.

Теперь Росавиации предстоит собрать данные о подготовке экипажа к полету, техническом состоянии борта, погодных условиях. Экспертам предстоит найти и расшифровать «черный ящик». Работы на месте происшествия продолжаются.