Росавиация заявила о штатной работе аэропортов Калуги и Мосузла

Как сообщает агентство «РИА Новости» , все утренние ограничения, введенные калужским и московскими аэропортами, уже были сняты.

Один из представителей экстренных служб рассказал ранее о закрытии воздушного пространства как над городом Калуга, так и в районе «Внуково». Причиной данной меры стала вероятная угроза атаки беспилотных летательных аппаратов.

К слову, данную информацию подтверждала Росавиация. По данным ведомства, временные ограничения действительно вводились и распространялись на отправку и прием рейсов в этих аэропортах.

Для того, чтоб обеспечить максимальную безопасность перелетов, специалисты в лице авиадиспетчеров, экипажей самолетов, а также неземных служб принимали необходимые меры. На данный момент известно, что в 10:50 по МСК все ограничения удалось снять.