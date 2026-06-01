Росавиация закрыла небо: почему полтора миллиона россиян остались без путевок в Анталью

Крупнейший туристический оператор Поволжья объявил о вынужденном закрытии чартерной линии в Анталью сразу из двух региональных центров. В условиях жесткого дефицита провозных мощностей и отсутствия разрешений от федеральных ведомств, клиентам предлагают экстренные схемы пересадки или полный возврат средств, пишет Турпром .

Причины кризиса: Росавиация заблокировала турецких перевозчиков

Ситуация с организацией вылетов на заграничные курорты для жителей Саратовской и Волгоградской областей перешла в критическую фазу. Изначально планировалось, что доставку пассажиров на турецкое побережье будут осуществлять авиакомпании Air Anka и Tailwind Airlines. Однако, как подтвердил мониторинг профильных ведомств, обе стратегические полетные программы были полностью остановлены еще 26 мая 2026 года ввиду отсутствия официального допуска со стороны Росавиации.

В то время как второй ключевой участник рынка в регионе — туроператор Fun&Sun — продолжает воздерживаться от публичных заявлений и аналитики ситуации, руководство компании Anex официально признало невозможность оперативного замещения флота:

В пресс-службе оператора добавили, что полетная сетка Southwind была сформирована заранее, поэтому свободные кресла на этих бортах физически не способны компенсировать емкость всех отмененных чартерных рейсов.

Дефицит кресел: два рейса в неделю на полуторамиллионный регион

Корректировка планов вызвала резкую реакцию со стороны локального туристического сообщества. После отмены основных бортов на направлении Саратов — Анталья осталось всего два регулярных вылета в неделю. Представители местной туриндустрии называют это логистическим тупиком для городской агломерации, чья численность приближается к 1,5 миллиона человек.

Поскольку международные графики движения воздушных судов утверждаются в Минтрансе и Росавиации заблаговременно, расширения полетной сетки в рамках текущего летнего сезона не прогнозируется. В условиях монополизации оставшихся мест тарифы на ближайшие даты продемонстрировали резкий скачок:

На ближайший вылет, запланированный на 3 июня, в системах бронирования осталось всего одно свободное кресло по цене 54 тысячи рублей в одну сторону (с учетом багажа).

На следующий рейс от 6 июня доступных мест больше, но цена возросла до 58,3 тысячи рублей за билет в один конец.

При этом аналитики фиксируют сильный ценовой дисбаланс между соседними регионами: вылет на аналогичные даты из Волгограда в Анталью обойдется конечному потребителю существенно дешевле — от 18,6 тысячи рублей.

Хронология котировок: август дешевеет на фоне падения спроса

На фоне июньского дефицита эксперты зафиксировали обратный тренд на более поздние даты бронирования. Было проведено сравнение стоимости перелетов на конец лета в аналогичные временные отрезки (мониторинг систем бронирования производился в 19:20 по московскому времени).

Изменение стоимости билета Анталья — Саратов (с багажом) на 12 августа:

Суббота, 30 мая: 43,7 тысячи рублей;

Понедельник, 1 июня: 39,3 тысячи рублей.

Несмотря на снижение стоимости в пределах 4,4 тысячи рублей, данная динамика не привела к росту потребительского спроса. Главной проблемой для планирования отпуска остается отсутствие сбалансированных логистических цепочек. Из-за крайне низкой частоты вылетов пассажиры сталкиваются с ситуацией, когда при наличии доступных билетов в сторону курорта полностью отсутствуют обратные посадочные места на необходимые даты.