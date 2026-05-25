Росфинмониторинг узнает обо всех наличных заначках: россиянам перекроют доступ к матрасу

Банк России выпустил новые рекомендации для кредитных организаций, направленные на ужесточение мониторинга крупных объемов наличных денег, что может повлиять на стратегии поведения предпринимателей.

Зачем вводятся новые ограничения

По информации издания «Эксперт», российский регулятор представил свежий комплекс методических указаний для коммерческих банков, нацеленный на предотвращение легализации незаконных доходов. Данный документ был официально опубликован 21 мая. По оценкам профильных аналитиков, новые правила контроля не затронут рядовых граждан, если те не совершают трансграничные переводы денежных средств.

Какие операции вызовут подозрения у банков

Финансовым организациям предписано проявлять повышенную бдительность в отношении нескольких конкретных сценариев движения капитала. Под пристальный надзор подпадают ситуации, когда на расчетный счет в течение месяца поступает наличными более 30 миллионов рублей. Вопросы у проверяющих органов возникнут и в том случае, если размер внесенных бумажных денег существенно превышает привычный средний ежемесячный оборот организации.

Президент Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин пояснил, что проверять будут также клиентов, которые ранее вели расчеты исключительно в цифровом виде, но внезапно перешли на бумажные деньги. Помимо этого, контролирующие алгоритмы обратят внимание на ситуации, когда предприниматели пытаются инвестировать в оборот компании собственные внебанковские сбережения.

Последствия для бизнеса и реакция регулятора

Глава ТПП предупредил, что если представители бизнес-сообщества начнут массово опасаться автоматической заморозки счетов за любые крупные транзакции, то определенная доля коммерсантов может полностью отказаться от использования банковских услуг.

Внедряемые рекомендации напрямую опираются на действующее профильное законодательство. Согласно нормативным актам, при фиксации любых вызывающих сомнения финансовых действий обслуживающий банк официально обязан оперативно передать всю информацию в Федеральную службу по финансовому мониторингу.