Росфинмониторинг внес участника группы Pussy Riot в список террористов и экстремистов

Участник группы Pussy Riot Петр Верзилов*, который был признан иноагентом в РФ, теперь оказался в списке террористов и экстремистов. Данные об этом опубликованы Росфинмониторингом.

Басманный суд Москвы ранее признал Верзилова виновным по части 2 статьи 207.3 Уголовного кодекса РФ, что касается публичного распространения заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил Российской Федерации.

В результате Верзилову было назначено наказание: 8 лет и 4 месяца в колонии общего режима. Кроме того, ему запрещено управлять интернет-сайтами на срок 3 года и 10 месяцев. Поскольку подсудимый находится за пределами страны, приговор был вынесен заочно.

Ранее сообщалось, что российское МВД внесло в базу разыскиваемых лиц участницу Pussy Riot Надежду Толоконникову**.

*физическое лицо, включенное в перечень террористов и экстремистов.

**физическое лицо, выполняющее в России функции иноагента.