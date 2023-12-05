Росгвардейцы Подмосковья приняли участие в донорской акции

Сотрудники подразделений ГУ Росгвардии по Подмосковью сдали более пятнадцати литров крови в рамках всероссийской донорской акции «От сердца к сердцу».

Мероприятие провели во вторник на базе ОМОН «Русич». В нем приняли участие три десятка сотрудников ведомства.

Работники областной станции переливания крови выразили руководству отряда и всем сотрудникам ведомства признательность за активность и помощь.

Акция «От сердца к сердцу» проводится с целью восполнения запасов донорской крови в медучреждениях и привлечения внимания общественности к теме донорства.