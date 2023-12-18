Телеканал RT опубликовал в своем аккаунте в соцсетях видео адресной проверки бойцами Росгвардии жителей Херсонской области на связи с украинскими военными и спецслужбами вражеского государства.

Со слов представителей российских спецслужб, вопросы, в первую очередь, возникают к тем херсонцам, чьи родственники продолжают оставаться на территории Украины, и с которыми они активно общаются.

«Есть вероятность, что СБУ может оказывать на них давление и склонять к предоставлению информации. Иногда находми тех, кто сотрудничает с ВСУ и СБУ», - рассказал собеседник телеканала.

Как отметил сотрудник Росгвардии, кто-то из жителей Херсонской области РФ совершает преступные действия под давлением украинских спецслужб, другие по незнанию. Есть и такие, что «стучат» добровольно и по-убеждениям.

В целом же, как приводится в материале телеканала, простые обыватели относятся к осуществляющим проверки росгвардейцам либо доброжелательно и с пониманием, либо нейтрально.