Роскачество обнаружило бактерии в российском курином фарше

Вредоносные бактерии, в том числе, и из группы кишечной палочки, были обнаружены специалистами в российском фарше. При этом, только 2 торговые марки были признаны экспертами качественными. Об этом сообщило издание РИА Новости со ссылкой на Роскачество.

Там сообщили, что всего было изучено 18 торговых марок, привезенных из 10 российских субъектов. Фарш был проверен на 86 показателей. Роскачество решило проанализировать продукты из-за системных проблем в категории и жалоб со стороны потребителей.

Эксперты сообщили, что в изученных продуктах были обнаружены бактерии кишечной палочки, а некоторые из них и вовсе были сомнительной свежести. «Знак качества» могут получить только две марки – «Петелинка» и «Мясницкий ряд».

11 из 18 торговых марок не соответствуют нормам микробиологических показателей. Среди них и популярные марки, такие как «Азбука вкуса», «Перекресток» и «Мясновъ». По количеству микроорганизмов были выявлены нарушения у марок «Троекурово», «Каждый день» и «Чернышихинское мясо» – в них была обнаружена кишечная палочка.

Фарш от «Своя», «ВкусВилл», «Чернышихинское мясо» и «Ярославский бойлер» содержит патогенные микроорганизмы, а в «Троекурово» и «Перекресток» были найдены листерии.

Фарш от «Мираторг» содержит клетчатку, которая не заявлена на маркировке и не соответствует стандартам качества. Она также была найдена в продуктах еще 3 торговых марок, но о ней было заявлено производителем.