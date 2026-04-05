Роскачество раскрыло секреты выбора меда, которые знают не все покупатели

Специалисты Роскачество рассказали, что одним из главных критериев при выборе меда является его цвет. Каждый сорт имеет характерный оттенок, который помогает определить подлинность продукта. Об этом пишет РИА Новости.

Так, цветочный мед обычно отличается светло желтым тоном, липовый имеет янтарный оттенок, а гречишный ближе к коричневому цвету. Несоответствие этим признакам может указывать на низкое качество или подделку.

Консистенция и внешний вид

Эксперты отметили, что натуральный мед в жидком состоянии должен быть прозрачным, без помутнений и осадка. При этом засахаривание продукта со временем считается нормальным процессом, особенно если речь идет о прошлогоднем урожае.

Для проверки качества жидкого меда рекомендуется слегка покрутить банку. Натуральный продукт отличается вязкостью и плавно перемещается внутри емкости.

Маркировка и подтверждение качества

Особое внимание следует уделять информации на упаковке. Важно проверять год сбора и дату фасовки, так как эти данные позволяют оценить свежесть продукта.

Дополнительной гарантией качества является наличие российского знака качества. Такая маркировка подтверждает соответствие продукции установленным стандартам безопасности и повышенным требованиям.

Вкус как показатель натуральности

При возможности эксперты советуют оценивать вкус меда. У качественного продукта отсутствуют карамельные и кислые нотки. Первый признак может свидетельствовать о перегреве, второй указывает на начало процесса брожения.

При этом для некоторых сортов, например гречишного или каштанового, допустима легкая горчинка, которая считается естественной особенностью.

Условия хранения

Специалисты рекомендуют хранить мед в прохладном и темном месте при температуре не выше 20 градусов. В плотно закрытой таре продукт сохраняет свои свойства до 1 года, а в герметичной упаковке срок хранения может достигать 2 лет.