Роскомнадзор начал блокировать сайты с методами обхода блокировок

В РФ была запрещена популяризация сервисов для обхода блокировок. Постановление российского правительства, разрешающее Роскомнадзору блокировать их, вступило в силу в ноябре прошлого года. Были также выпущены изменения в критериях РКН по оценке материалов, вступившие в силу сегодня, 1 марта.

РКН с этого дня будет блокировать сайты, содержащие информацию о способах обхода блокировок. Орган также может принять соответствующее решение в случае, если ресурсом предоставляется доступ к заблокированным сайтам или из-за ряда других причин, сказано в тексте проекта. Сервис также может быть блокирован в случае, если на нем описываются способы обхода уже имеющихся блокировок Роскомнадзора, сообщается в документе.

Роскомнадзор имеет право самостоятельно принимать решение о том, какие сайты будут внесены в Единый реестр запрещенной информации, сообщили в РКН в ноябре.