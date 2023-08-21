Роскомнадзор назвал причину сбоя в Telegram

В Роскомнадзоре объяснили проблемы с доступом к мессенджеру Telegram у россиян вечером понедельника, 21 августа.

Об этом пишет РИА Новости. По данным издания, проблемы с доступом и с работой мессенджера были связаны со сложностями в работе дата-центра, что располагается в Европе. Telegram работал с перебоями не только в России, но и в Белоруссии, Грузии и Казахстане, Узбекистане, а также на Украине.

Жалобы на работу сервиса начались после 20 часов понедельника, на данный момент известно, что работа мессенджера стабилизировалась.