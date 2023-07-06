Роскомнадзор назвал условия работы в России новой соцсети Threads

Новый сервис текстовых сообщений Threads может работать в России при полном соблюдении требований российского законодательства, сообщили в Роспотребнадзоре.

Это означает, что интернет-площадка должна оперативно удалять запрещенный в России контент.

Социальная сеть была разработана компанией Meta*. Ее основатель Марк Цукерберг сегодня заявил, что за первые четыре часа работы сервиса на нем зарегистрировались пять миллионов пользователей.

В настоящее время Threads можно скачать в App Store и в Google Play.

Компании Meta* принадлежат также соцсети Facebook и Instagram, заблокированные в России.

* Деятельность Meta запрещена в России как экстремистская