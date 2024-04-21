Роскомнадзор ограничил доступ к сайту «Репортеры без границ»
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Роскомнадзор ограничил российским пользователям доступ к сайту международной организации «Репортеры без границ», информирует универсальный сервис РКН для проверки ограничения доступа к интернет-ресурсам.
При попутке зайти на сайт следует следующая информация: «доступ ограничивается к сайту».
Официальной информации по блокировке «Репортеры без границ» от РКН пока не поступало.
Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил, что в России могут ввести ответственность за распространение фейков о публичных лицах.