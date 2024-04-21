Роскомнадзор ограничил доступ к сайту «Репортеры без границ»

Роскомнадзор ограничил российским пользователям доступ к сайту международной организации «Репортеры без границ», информирует универсальный сервис РКН для проверки ограничения доступа к интернет-ресурсам.

При попутке зайти на сайт следует следующая информация: «доступ ограничивается к сайту».

Официальной информации по блокировке «Репортеры без границ» от РКН пока не поступало.

Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил, что в России могут ввести ответственность за распространение фейков о публичных лицах.