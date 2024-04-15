Депутат Госдумы Хамзаев: в РФ могут ввести ответственность за распространение фейков о публичных лицах

Депутат Госдумы Султан Хамзаев высказал мнение, что в России необходимо на законодательном уровне привлекать к ответственности за распространение фейков о публичных людях, пишет интернет-издание «Абзац» .

Спикер не исключает, что различные слухи целенаправленно распространяют украинские спецслужбы. Россия уже сделала важный шаг — ввела наказание за распространение фейков об СВО. Депутат уверен, что на этом не стоит останавливаться. Правительство должно рассмотреть вопрос привлечения к административной ответственности тех, кто оскорбляет известных людей, Героев России, Героев Труда. Спикер не исключает возможность уголовного преследования, но такую меру необходимо вводить для особенных случаев.

«Штрафные санкции должны быть соразмерны наносимому имиджевому урону человеку. Думаю, лучшим решением будут исправительные работы и публичные извинения тех, кто распространяет фейки», — пояснил Хамзаев.

Недавно народный артист России Александр Домогаров на своей странице в интернет-мессенджере в видеообращении обратился к своим поклонникам. Актер рассказал, что намерен отстаивать свою честь после ряда публикаций в сомнительных СМИ. Александр Домогаров обратился в Роскомнадзор и прокуратуру из-за фейковых новостей о себе.

Ранее мы сообщали, что Басманный суд Москвы заочно приговорил журналиста Верзилова* к восьми годам колонии по делу о фейках.

*Минюстом РФ признан иностранным агентом