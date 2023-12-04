Роскомнадзор оштрафовал Google и Telegram за неисполнение закона о самоконтроле

Роскомнадзор оштрафовал американскую корпорацию Google, Telegram и стриминговый сервис Twitch за неисполнение закона о самоконтроле социальных сетей. Об этом ведомство сообщило в своих соцсетях в понедельник, 4 декабря.

Компаниям предстоит выплатить штраф в размере 900 тысяч рублей.

«За нарушение требований закона «о самоконтроле» Роскомнадзор составил в отношении владельцев социальных сетей 14 протоколов об административных правонарушениях по ч. 1 и 2 ст. 13.50 КоАП РФ и по ст. 19.7.10-4 КоАП РФ», – говорится в публикации РКН.

Кроме того, за аналогичное нарушение были оштрафованы фотохостинг Pinterest, а также видеоплатформы TikTok и Likee. Pinterest предстоит заплатить штраф в таком же размере, а указанным видеосервисам – 800 тысяч рублей и 750 тысяч рублей соответственно.

В мае 2023 года РКН добавил в свой реестр контроля исполнения законодательства две российские и одну американскую платформы – «Дзен», Rutube и Twitch. В список также входят социальные сети «Вконтакте», «Одноклассники», Facebook*, Instagram*, Twitter (нынешнее название X), видеосервис YouTube, порталы LiveJournal и «Пикабу», TikTok, Likee и Pinterest.

В ноябре стало известно, что Таганский суд Москвы оштрафовал Google за неудаление фейков о специальной военной операции на Украине. Американскую компанию оштрафовали на 4 млн рублей. Также в ноябре этот же суд вынес решение оштрафовать Telegram на 50 тысяч рублей за нарушение законодательства в области оборота персональных данных.

*компания Meta, которой принадлежат социальные сети Facebook и Instagram, признана экстремистской и запрещена в РФ