Роскомнадзор предложил ограничить сбор персональных данных

Роскомнадзор предложил ввести обязательные стандарты обработки персональных данных, которые помогут улучшить безопасность и контроль за сбором личной информации российских граждан. Об этом РБК рассказал представитель ведомства.

Согласно предложенным правилам, организации смогут собирать только те данные, которые необходимы для исполнения конкретных задач, без необходимости получать согласие от граждан. При этом данные будут предоставляться организациям исключительно уполномоченными учреждениями, что должно значительно уменьшить случаи сбора информации без четкой цели.

Подход, предполагающий защиту данных, в частности, схож с принципом минимизации данных, заимствованным из регламента GDPR.

На сегодняшний день более 5 млн юридических лиц в России занимаются обработкой персональных данных, однако не все из них могут гарантировать надежную защиту. Это вызывает серьезные опасения и недовольство как со стороны пользователей, так и со стороны властей.

Для улучшения ситуации инициаторы проекта также выдвинули идею создания института доверенных операторов, которые будут заниматься хранением персональных данных под строгим контролем государства. Это позволит повысить уровень защиты данных и минимизировать риски утечек информации.

Согласно действующему законодательству, к категориям персональных данных относятся общие, специальные, биометрические и иные сведения, причем наиболее распространенным основанием для их сбора остается согласие пользователя.

В случае нарушения правил защиты данных, физические лица могут быть оштрафованы до 300 тыс. руб., а юридические лица — до 1 млн руб. Более того, за нарушение частной жизни предусмотрено уголовное наказание вплоть до 5 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор будет блокировать звонки в мессенджерах, спасая россиян от мошенников.