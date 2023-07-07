Роскомнадзор разъяснил стриминговым сервисам закон о запрете ЛГБТ-пропаганды

Из закона следует, что фильмы, в которых имеются сцены с представителями ЛГБТ, должны иметь маркировку 18+, игнорируя категории, указанные в прокатных удостоверениях. Также, как сообщает ведомство, сервисы должны сделать так, чтобы доступ к непредназначенным для несовершеннолетних фильмам можно было заблокировать, то есть, чтобы подросток не смог сам отключить возрастное ограничение.

Роскомнадзор пояснил, что владельцы сервисов должны ориентироваться на требования закона и самостоятельно внеси изменения в ранее выставленных в прокат фильмах и удалить картины, содержащие ЛГБТ-пропаганду. Нарушения будут быстро выявлены, после этого последуют штрафы. При этом в ведомстве заметили, что в последнее время фильмов, нарушающих законодательство, на сайтах находят все меньше.