Роскомнадзор снова внес Steam в реестр запрещенных сайтов

27 февраля появилось сообщение о новом внесении игровой площадки Steam в реестр запрещенных в России сайтов, ранее ресурс уже попадал в этот список. Подробности рассказал канал Baza.

Сообщается, что ресурс Steamcommunity.com, являющийся американским сервисом дистрибуции цифровых копий компьютерных игр, был запрещен в России на основании решения МВД, вынесенного 22 февраля.

В 2015 году Steam уже попадал в реестр запрещенных сайтов. Тогда на игровой площадке обнаружили материал, в котором приводились причины для употребления наркотических средств. Причина, по которой ресурс попал в реестр запрещенных сайтов в этот раз, не уточняется.

Сейчас игроки из России уже лишены возможности напрямую покупать игры на площадке Steam, а также лишились доступа к некоторым разделам сайта, это произошло из-за поддержки ресурсом санкций против России. Если теперь игровая площадка окажется заблокирована и с российской стороны, то игроки также потеряют доступ к профилям с купленными играми, списками друзей, Мастерской и Торговой площадкой.

Игроки из России обеспокоились сообщением, но запрещенный контент оперативно нашли и удалили, на данный момент ресурс не значится в реестре запрещенных сайтов.