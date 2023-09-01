Роскомнадзор создал интернет-форму для жалоб на пропаганду ЛГБТ

Роскомнадзор создал на официальном сайте форму, которую можно заполнить, чтобы пожаловать на пропаганду ЛГБТ. Об этом сообщило РИА Новости .

Как рассказали в ведомстве, сегодня в силу вступил приказ, содержащий утвержденные критерии, по которым определяется наличие пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола. Сообщается, что форму можно заполнить, если гражданин обнаружил на одной из страниц в интернете недопустимый контент.

В Роскомнадзоре напомнили, что запрещено распространять материалы, формирующие неправильное отношение к половым связям с несовершеннолетними, побуждающие к нетрадиционным отношениям, оправдывающие отказ от традиционных отношений и положительное отношение к смене пола.