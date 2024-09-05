Роскомнадзор установил порядок ведения реестра блогеров с 10 тыс. подписчиков

Специалистами Роскомнадзора разработан и в ближайшее время будет внедрен порядок ведения перечня страниц в социальных сетях и пабликах, суммарная аудитория которых составляет 10 тыс. пользователей и более. Соответствующий проект документа обнародован на федеральном портале ведомства.

Согласно новым требованиям, которые начнут действовать с 1 ноября 2024 года, блогеры с указанной аудиторией будут обязаны предоставить в РКН данные о своей странице и информацию личного характера.

«Речь идет о наименовании персональной страницы и ее адресе в интернете, персональных данных владельца страницы, о телефонных номерах и адресах электронных почт, которые используются для ведения страницы, IP-адресе компьютера, с которого пользователь зарегистрировался в соцсети», — приводится в тексте документа.

Достоверность будет проверена Роскомнадзором в течение недели. После чего ведомство примет соответствующее решение о включении страницы в уже готовый реестр.

Отмечается, что из реестра блогера или соцсеть могут исключить, если будут достаточные основания полагать, что там существует несоответствие аудитории установленным критериям, нарушаются требования российского законодательства в сфере средств массовой коммуникации или страница просто была удалена.

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