Об этом сообщает National Public Radio. Константин Калашников и Елена Афанасьева подозреваются в организации масштабной схемы по скрытому финансированию и управлению созданием вирусного контента в социальных сетях.

Согласно заявлению американских властей, подозреваемые направили около десяти миллионов долларов неназванной компании, которая, в свою очередь, сотрудничала с популярными блогерами. Предполагается, что речь идет о фирме Tenet Media из Нэшвилла. Утверждается, что привлеченные лидеры мнений из США осознавали, что работают в интересах российской стороны.

По данным обвинения, в результате этой деятельности было опубликовано почти две тысячи видео, которые суммарно набрали более 16 миллионов просмотров на YouTube. Американские власти расценивают это как попытку влияния на общественное мнение и возможное вмешательство в избирательные процессы.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян прокомментировала ситуацию, назвав обвинения проявлением паранойи западных СМИ. Она иронично предложила представить, что RT действительно нанимал крупнейших консервативных блогеров США для распространения российских нарративов.

Ранее стало известно о том, что Трамп не признает вину по обвинениям во вмешательстве в выборы.