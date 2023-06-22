Роскомнадзор заявил, что 12 иностранных провайдеров хостинга подлежат «приземлению»

Стало известно, что составлен перечень из иностранных компаний, которые должны пройти «приземление» в России. В список включены как минимум 12 существующих: от Amazon’а до DreamHost. Об этом сообщает RT

Роскомнадзор разработал перечень компаний, которые должны открыть представительство в Российской Федерации. Это так называемое «приземление». В список вошло не менее 12 компаний, которые являются иностранными провайдерами хостинга.

Пару лет назад российским лидером Владимиром Путиным был подписан закон, который обязывает крупные ИТ-компании из-за рубежа открывать свои филиалы на территории Российской Федерации. Также Роскомнадзор предупредил о том, что неповиновение требованиям российского закона грозит мерами принудительного «приземления».