Сервис «Купибилет» назвал самый дорогой перелет из России в новогодние праздники. Согласно внутренним данным компании, которыми она поделилась с « Лентой.ру », билет в одну сторону из Москвы до кипрского города Ларнака достиг суммы в 652,9 тысячи рублей.

В то же время, самым доступным направлением оказался Стамбул: полет из столицы в Турцию можно было совершить всего за 1,6 тысячи рублей. Как отмечают в компании, новогодние праздники традиционно являются периодом колоссального разброса цен на авиабилеты, где итоговая стоимость сильно зависит от даты вылета и выбранного класса обслуживания.

Аналитики также определили три самых популярных направления для январских поездок среди россиян. Лидером стал Стамбул, на который пришлось 27% всех проданных через сервис билетов. Второе место занял Ереван с долей в 16%, а третье — Дубай (10%). Эти данные отражают устойчивый спрос на курорты Турции, близкое зарубежье и роскошные направления Ближнего Востока в период зимних каникул.