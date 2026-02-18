Роскошная жизнь на пособия: во Франции задержали «нищего» на ярко-красном Ferrari
Во Франции задержали семью «бездомных», обманувших соцслужбы на 1,8 млн евро
Во Франции простая проверка скорости обернулась крахом многомиллионной аферы. На трассе A7 близ Авиньона полиция остановила Ferrari Portofino, летевший под 250 км/ч. За рулем сидел мужчина, который по документам значился бездомным и жил на пособия.
За рулем сидел мужчина, который по документам значился бездомным и жил на пособия. Он утверждал, что спорткар за 210 тысяч евро принадлежит матери, однако проверка показала: машина оформлена на его же риэлторскую фирму, где вся семья — мать, брат и сестра — числились совладельцами.
Детальное расследование вскрыло схему, длившуюся годами. Клан риэлторов вел светский образ жизни: люксовые авто, путешествия, дорогие часы. Но по бумагам они проходили как малоимущие и получали господдержку. Доходы от недвижимости (свыше 1,6 млн евро) скрывались, а ущерб бюджету и соцфондам потянул на 1,8 млн евро.
На прошлой неделе 50 жандармов провели спецоперацию в двух департаментах. У семьи изъяли три автомобиля, драгоценности на 170 тысяч евро, недвижимость и охотничье ружье. Общая сумма арестованного имущества превысила миллион евро. Четверым фигурантам вменили мошенничество, отмывание денег и нелегальный бизнес. Суд над горе-гонщиком и его родней пройдет в Драгиньяне в октябре.
