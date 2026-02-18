Во Франции простая проверка скорости обернулась крахом многомиллионной аферы. На трассе A7 близ Авиньона полиция остановила Ferrari Portofino, летевший под 250 км/ч. За рулем сидел мужчина, который по документам значился бездомным и жил на пособия.

За рулем сидел мужчина, который по документам значился бездомным и жил на пособия. Он утверждал, что спорткар за 210 тысяч евро принадлежит матери, однако проверка показала: машина оформлена на его же риэлторскую фирму, где вся семья — мать, брат и сестра — числились совладельцами.

Детальное расследование вскрыло схему, длившуюся годами. Клан риэлторов вел светский образ жизни: люксовые авто, путешествия, дорогие часы. Но по бумагам они проходили как малоимущие и получали господдержку. Доходы от недвижимости (свыше 1,6 млн евро) скрывались, а ущерб бюджету и соцфондам потянул на 1,8 млн евро.

На прошлой неделе 50 жандармов провели спецоперацию в двух департаментах. У семьи изъяли три автомобиля, драгоценности на 170 тысяч евро, недвижимость и охотничье ружье. Общая сумма арестованного имущества превысила миллион евро. Четверым фигурантам вменили мошенничество, отмывание денег и нелегальный бизнес. Суд над горе-гонщиком и его родней пройдет в Драгиньяне в октябре.

Ранее сообщалось о том, что правление Макрона привело Францию к политической изоляции и краху экономики.