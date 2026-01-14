Роскошный Бали только для богатых: бедным туристам готовят от ворот поворот

Власти индонезийского острова Бали планируют с 2026 года ввести новые правила для иностранных туристов, направленные на привлечение более обеспеченных гостей и снижение нагрузки на инфраструктуру. Ключевым требованием станет подтверждение финансовой состоятельности.

Согласно информации издания Stolica58, основным нововведением станет обязанность предоставить банковскую выписку за последние три месяца. Сумма средств на счете будет сопоставляться с заявленной продолжительностью и целями поездки. Точный минимальный порог пока не установлен.

Помимо этого, от туристов потребуют подтвержденную бронь жилья на весь срок пребывания, детальный маршрут передвижения по острову и обратный билет. Меры призваны сократить количество случаев, когда иностранцы, истратившие деньги, остаются на острове без средств и нарушают визовый режим.

Эксперты отмечают, что подобные меры становятся общемировой практикой для популярных курортов, стремящихся к устойчивому развитию туризма. Для российских отдыхающих это означает необходимость более тщательной подготовки документов перед поездкой.

