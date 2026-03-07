Роскошный Дубай на грани: свежие продукты в эмиратах закончатся через 10 дней

Ситуация с продовольствием в Дубае может стать критической в ближайшее время. Как сообщил в интервью немецкому изданию Heute руководитель международного логистического оператора Kühne+Nagel Штефан Пауль, объем запасов скоропортящихся продуктов в эмирате сократился до 10 дней.

Основной причиной создавшегося положения называется военный конфликт с Ираном, который внес серьезные коррективы в работу глобальных цепочек поставок. По оценкам эксперта, в настоящее время выведено из строя около 18% мировых мощностей грузовых авиаперевозок. Значительный урон также нанесен морской логистике.

Господин Пауль акцентирует внимание на том, что наиболее уязвимыми в этой ситуации оказались свежие продукты — фрукты, овощи и зелень. Государства Персидского залива традиционно импортируют подавляющую часть этой продукции. Хотя теоретически существует возможность сухопутных перевозок, например из Саудовской Аравии, их потенциал крайне ограничен. Как пояснил глава Kühne+Nagel, пропускной способности грузового транспорта на границе едва хватит для разгрузки одного контейнеровоза, который вмещает до 20 тысяч контейнеров. Колоссальный объем морских перевозок физически невозможно дублировать с помощью фур.

При этом Европейский континент, по словам Пауля, пока испытывает гораздо меньше трудностей с товарами первой необходимости и продуктами по сравнению с государствами Залива.

Ранее сообщалось о том, что в Дубае начали распродавать золото со скидками из-за конфликта в регионе.