«Роскосмос» опубликовал спутниковый снимок накрывшего Подмосковье циклона «Ольга»

Снимок был сделан при помощи аппарата «Метеор-М». Изображение циклона госкорпорация опубликовала в своих социальных сетях.

В «Роскосмосе» рассказали, что североатлантический циклон «Ольга» образовался на юге Гренландии. Сейчас он движется в сторону Поволжья. В столичном регионе пик непогоды будет сегодня.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркивал, что из-за циклона «Ольга» все дорожные службы региона работают в усиленном режиме.