«Роскосмос» показал с орбиты циклон, ставший причиной мощного снегопада в Москве

Циклон под названием «Зион», который стал причиной сильного снегопада и метели в Москве 6 апреля, был запечатлен с орбиты Земли. Фотографию опубликовала в соцсетях пресс-служба «Роскосмоса».

В Москву пришел циклон «Зион», который принёс с собой снегопад. Высота сугробов может превысить 20 сантиметров.

«Зима вернулась в столицу… Снимок спутников „Электро-Л“ и „Арктика-М“», — говорится в публикации Телеграм-канала «Госкорпорация „Роскосмос“».

К 17–18 апреля сугробы, образовавшиеся из-за сильного снегопада и метели в Москве, растают. Об этом сообщил в социальных сетях Евгений Тишковец, ведущий специалист центра погоды «Фобос».

По его словам, причиной таких погодных условий стал циклон «Зион», который принес в российскую столицу большое количество осадков и в разы усилил порывы ветра.

Ранее синоптик Тишковец заявил, что в Москву и Подмосковье придут ледяные дожди и обильные снегопады.