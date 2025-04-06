Ледяной дождь и обильный снегопад придут в Подмосковье

Новая неделя в Москве и Московской области будет не по сезону холодная, со снегом и ледяным дождем. Об этом заявил синоптик центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

В Москву в ночь на понедельник придут снегопады. По прогнозу синоптика, они продлятся до утра, 7 апреля. Может выпасть не меньше 9-11 мм осадков. Сугробы в этом случае достигнут 10-15 см.

Затронет непогода и восток Подмосковья: в снегу будут такие округа как Ступино, Коломна, Воскресенск и Шатура. Там Тишковец также прогнозирует ледяной дождь, который переместится на юг столицы. Ожидается, что толщина льда на дорогах местами будет 1-3 мм. Водителям важно учитывать эту информацию.

При этом днем потеплеет до 2°C, хотя слякоть и мокрый снег сохранятся.

«Вся неделя будет не по сезону холодная. Одевайтесь по погоде», — призвал Тишковец.

Тем временем непогода разгулялась в Московском регионе уже сегодня, 6 апреля: аномальный снегопад вызвал задержки авиарейсов в Домодедово.