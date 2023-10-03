Рособрнадзор начнет собирать необходимые для воинского учета сведения об учащихся

Рособрнадзор начнет сбор необходимых данных об учащихся для актуализации информации по воинскому учету. Уточняется, что будут собираться данные учащихся школ, колледжей и вузов. Соответствующая информация была размещена на сайте правовой информации.

В документе сообщается, что ведомство будет собирать информацию об учениках образовательных учреждений высшего образования и научных организаций с очным обучением. Сообщается, что впоследствии данная информация будет передаваться в госресурс. Уточняется, что сделано этого для того, чтобы актуализировать информацию для воинского учета.

Сообщается также, что полномочия ведомства затронут и учеников, получающих среднее и высшее образование, а также учеников школ.